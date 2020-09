Addio a Giorgio Prevosti, figlio del fondatore del burrificio Prealpi

Si è spento dopo una lunga malattia Giorgio Prevosti, nome noto a Varese perché legato alla famiglia che ha fondato il burrificio Prealpi. Giorgio, che aveva 85 anni e viveva a Barasso, ha lavorato fino agli anni Ottanta con il padre Luigi, che avviò l’azienda nel 1922 in via Robbioni per poi trasferirla, nel 1955 in viale Borri.

Giorgio ha lasciato poi l’azienda nelle mani del fratello Gianni, dopo la morte del commendatore Luigi avvenuta nel 1989 ed ora l’amministratore delegato è il nipote che si chiama come il nonno.

Giorgio era anche una grande appassionato di cavalli e ha corso molte gare all’ippodromo varesino delle Bettole e a Milano San Siro dove ha vinto anche un’edizione del Premio Ettore Bocconi. Sposato con Luisella lascia i figli Emilia, Giulio e Rita. La data dei funerali non è ancora stata fissata.