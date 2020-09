Alcol a minori, sospesa licenza a un bar di Gallarate

Scarsa attitudine a seguire le regole. Quelle per evitare i contagi, legate alle disposizioni anti covid-19. Ma anche le gravi “disattenzioni“ nel verificare l’età degli avventori prima di servire alcolici.

Tanto che, in alcune circostanze i ragazzini che si sono scolati drink hanno avuto problemi di salute, in un caso anche con svenimenti.

Così il questore di Varese ha optato per la sospensione della licenza per quattro giorni per un bar di Gallarate, uno dei locali sotto i portici tra piazzetta San Pietro e piazza Garibaldi.

La decisione è stata presa su proposta del Commissariato di Gallarate. Il locale, spiegano gli investigatori, era già stato oggetto di controlli amministrativi a seguito dei quali sono state elevate sanzioni per violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, mancato rispetto della normativa contro la diffusione del covid19, mancato rispetto della legge regionale sui pubblici esercizi.

In più dagli accertamenti è emerso che il locale era conosciuto fra i giovanissimi per vendere alcol ai minorenni e in un’occasione è stato appurato che sono state servite bevande alcoliche a una quindicenne che dopo aver bevuto è svenuta; in un altro caso i drink sono stati serviti a un diciassettenne.

A causa di questi comportamenti il 5 settembre scorso è stato emanato un apposito decreto di sospensione.