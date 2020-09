Alle elezioni a Luino Grande Nord “tifa” per Compagnoni

«Su Luino, abbiamo deciso di dare pieno sostegno e la nostra indicazione di voto alla lista capitanata da Franco Compagnoni. Sono e siamo convinti sia la persona giusta per la continuità dell’amministrazione ed il futuro della cittadina». Ad ufficializzare la posizione di Grande Nord in vista della scadenza elettorale è Dario Brunella, segretario per la provincia di Varese.

«Franco è uno stimato e conosciuto medico, saprà certamente adoperarsi per il bene dei cittadini e per il miglioramento della qualità della vita, della parte economica, ambientale e turistica del territorio» – ha spiegato Brunella -.