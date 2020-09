Ancora in attesa 400mila domande di cassa integrazione

L’Inps da aprile a oggi ha autorizzato quasi 3 miliardi di ore di cassa integrazione e delle altre misure a sostegno del reddito a causa dell’emergenza sanitaria. Una cifra enorme con variazioni percentuali rispetto al 2019 del 2130,62% per quanto riguarda la Cig ordinaria, del 46430,24% per la Cig in deroga e del 8305,29% per i fondi di solidarietà.

La quantità di domande di cassa integrazione in attesa di essere pagate che era calata all’inizio dell’estate, ora è di nuovo in aumento. Se alla data del 7 luglio erano poco meno di 90mila al 10 settembre sono risalite a quasi 400 mila: le integrazioni salariali pagate sono state 11.060.900, su un totale di 11.459.453. (Fonte Inps)

Una parte di questo aumento puo’ essere considerato fisiologico perché riguarda domande presentate di recente, ma una parte del ritardo può dipendere dal fatto che sulla materia il Governo ha emesso tre decreti, l’ultimo dei quali introduce nuovi parametri. In particolare il Decreto Agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da utilizzare nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Una importante novità introdotta dal decreto è per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l’introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall’azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019.