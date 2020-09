Andrea Trezzi e la sua lista presentano il programma: “Progetti concreti”

Un aperitivo con i componenti della lista e con i più affezionati per Andrea Trezzi, candidato sindaco di Laveno Mombello che nella serata di ieri (venerdì 11 settembre) ha organizzato un incontro al Bar Green Side di Via XXV Aprile per presentare il suo programma elettorale.

Candidato per il centrodestra, Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia, Andrea Trezzi ha brevemente introdotto il programma elettorale, riassunto nella parole “Sicurezza, Sviluppo, Sostenibilità, Sussidiarietà”. «Il nostro programma è diviso in venticinque punti ed è strutturato come un piano di lavoro. Mi piacciono le cose concrete», spiega Trezzi, conosciuto da molti per il suo ruolo di allenatore di canottaggio nella Cerro Sportiva.

«Abbiamo un territorio fortunato per le sue bellezze. Il nostro obiettivo è quello di valorizzarlo, partendo dalle basi per poi fare un discorso di sviluppo del turismo. Penso alla pulizia, al decoro, alla manutenzione del verde pubblico, alla pulizia delle spiagge, ci piacerebbe ottenere la Bandiera Blu, ad esempio». Trezzi continua poi parlando di: «sicurezza, di una nuova illuminazione per il nostro territorio, del rinnovo del verde pubblico, dalla riqualificazione dei sentieri con l’installazione di cartellonistica. Tante cose realizzabili fin da subito per far ripartire il paese».

Nella locandina del programma si toccano poi altri punti come i servizi per i cittadini più deboli e l’attenzione agli anziani e ai più piccoli, mentre il sogno, spiega Trezzi è: «Riqualificare l’area del Gaggetto che necessita di una importante opera di bonifica. Il nostro territorio attende da molto questa opera e ci impegneremo per realizzarla».

Presenti all’incontro anche Giuliano Besana di Forza Italia e consigliere comunale uscente e Fabrizio Merati, assessore comunale con la giunta di Sergio Trezzi, ex sindaco di Laveno Mombello e padre del candidato Andrea.

Lunedì sera, l’Associazione Laveno Mombello Viva invece, ha organizzato un confronto tra i candidati sindaco che si potrà seguire in diretta YouTube al seguente link.