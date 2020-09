Laveno Mombello, candidati sindaco a confronto

Una serata di dibattito e confronto con i quattro candidati sindaco di Laveno Mombello. L’incontro è in programma al Teatro Franciscum per lunedì sera (14 settembre), a poco meno di una settimana dalle votazioni del 20 e 21 settembre.

Per evitare assembramenti e rispettare le norme di sicurezza l’incontro è a porte chiuse ma il pubblico potrà seguirlo in diretta collegandosi sul canale Youtube dell’Associazione Laveno Mombello Viva, a partire dalle 21. L’incontro verrà trasmesso anche sulla pagina Facebook di VareseNews.

Sul palco saranno quindi presenti Paola Sabrina Bevilacqua, candidata per la lista “Centrosinistra – Paola Sabrina Bevilacqua sindaco”, Luca Santagostino candidato per la lista “Civitas”, Domenico De Bernardi per la lista “Idea lista” e Andrea Trezzi candidato per la lista “Il domani inizia oggi”.

La serata sarà condotto dai giornalisti di VareseNews, Damiano Franzetti e Adelia Brigo.

Il pubblico potrà inviare le domande per i candidati sindaco alla mail mombelloviva@gmail.com entro domenica 13 settembre.

Elezioni Amministrative – Lo speciale di VareseNews