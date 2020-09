Asino aggredito da due cani in Val Grande

Un asino aggredito da un non precisato “carnivoro”. I militari del Reparto Carabinieri Parco Val Grande sono alla ricerca degli animali che ha attaccano l’asino sull’Alpe Straolgio a 1800 metri nel Parco nazionale.



In base alle dichiarazioni del pastore, testimone diretto, e dalle evidenze riscontrate sull’animale dalla pattuglia del comando stazione parco San Bernardino verbano, inviata per gli accertamenti del caso, si tratterebbe di un attacco effettuato da due cani liberi.

Il morso, inferto sui quarti posteriori dell’equide, per forma, posizione e dimensione, non è compatibile con un normale attacco da lupo in campo aperto. Dell’incidente sono stati redatti gli atti giudiziari previsti. Nella zona non è stata segnalata la presenza di persone con al seguito i cani responsabili dell’attacco e si tratterebbe pertanto di animali vaganti e potenzialmente pericolosi.

L’alpeggio di Straolgio è l’unico attualmente attivo all’interno del Parco nazionale, su iniziativa dell’Ente.