In auditorium a Gavirate l’Astor&Duke cuartet

Venerdì 11 settembre alle 20.30 auditorium comunale in via Fermi a Gavirate per il ciclo "Suoni e visioni, la musica incontra le immagini" si esibiranno "Astor&Duke cuartet", Roberto Porroni alla chitarra, Adalberto Ferrari, clarinetto, Marija Drincic, violoncello, Marco Ricci, contrabbasso. Eseguiranno musiche di Piazzola ed Ellington

Per garantire la sicurezza necessaria il numero dei posti è ridotto: l’ingresso è libero ma su prenotazione obbligatoria. Scrivere a biglietteria@amduomo.it

o via whatsapp al numero 3289666500