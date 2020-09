Bianchi: “No a chi getta fango sull’impegno politico”

«Il gesto non è una goliardata, ma un vandalismo gratuito che getta fango sull’impegno che le persone e le liste mettono per proporre la propria visione di governo per il nostro comune».

Fra una tappa e l’altra della campagna elettorale (venerdì pomeriggio sarà nella frazione di Poppino presso Inbutega dalle 16 alle 20) Enrico Bianchi, candidato per “Proposta per Luino” interviene dopo i fatti accaduti ad un manifesto della lista che sostiene il candidato Furio Artoni.

«Dietro ad un semplice manifesto ci sono energie, ore di lavoro, soldi, speranze, attese, orgoglio, impegno e motivazione. Dietro ad un semplice manifesto ci sono donne e uomini. Il rispetto è un valore fondamentale, esprimiamo la nostra più sentita solidarietà ai nostri avversari e ci dissociamo fortemente da azioni come questa».