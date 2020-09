Bimbi in attesa fuori dalle classi a Samarate, “Andavano solo sistemati i banchi, tutto è stato sanificato”

Alla riapertura della scuola primaria di Samarate, dopo la pausa necessaria allo svolgimento del referendum, i bambini hanno dovuto attendere per mezz’ora l’accesso alle classi per permettere la sistemazione delle aule.

Un disguido che ha mandato su tutte le furie molti genitori che in un primo momento hanno avuto soprattutto il timore che non fossero state sanificate le aule: «mio figlio ha dovuto attendere insieme agli altri una buona mezz’ora fuori da scuola – spiega un genitore che ha contattato la redazione». «Noi ovviamente non abbiamo potuto accedere per capire se si stava pulendo le aule o sistemando – aggiunge un altro genitore -, e comunque ci chiediamo perché non sia stato fatto nella giornata di ieri anziché far aspettare i bambini oggi».

Per tranquillizzare tutti sulla pulizia e sanificazione degli spazi è intervenuto immediatamente il sindaco Enrico Puricelli che invita anche a non diffondere messaggi di allarme senza motivo: «Posso garantire che la sanificazione e stata fatta, ci sono tutte le certificazioni sanitarie – precisa il sindaco -. Quello che è successo è che non erano stati sistemati i banchi perché gli addetti non sapevano dove andavano posizionati nel rispetto del distanziamento covid. Appena in mio possesso posterò le certificazioni sanitarie».