Il caffè fa male? Quanti berne al giorno

Esiste una diffusa credenza sul caffè; sono in molti coloro che ritengono che la bevanda possa risultare nociva per la nostra salute. Le motivazioni partono dai preconcetti sulla caffeina, che però svolge anche effetti benefici sul nostro organismo. A patto di non consumerne in quantità smodata. Cerchiamo di capire quali sono gli effetti del consumo di caffè e quanti caffè si possono bere ogni giorno, senza doversi preoccupare di eventuali effetti poco piacevoli.

Il caffè fa bene

Il caffè è una bevanda preparata con le bacche di una pianta, originaria di alcune zone dell’Africa, ma oggi coltivata anche in sud America e in Asia. Le bacche, per poter diventare la polvere scura che noi conosciamo, sono fatte fermentare e poi tostate. Oltre al contenuto di principi attivi naturali presenti nelle bacche fresche, i trattamenti cui sono sottoposte portano allo sviluppo di altri composti. La polvere che tutti usano quotidianamente per preparare il caffè contiene caffeina, ma anche varie sostanze antiossidanti e tannini. Gli effetti che può avere sul nostro organismo sono vari, alcuni di essi presi in considerazione da vari studi. Il caffè aumenta la concentrazione, può accelerare leggermente il battito cardiaco, addirittura può abbassare il rischio di contrarre l’Alzheimer. Oltre a questo migliora le funzioni digestive, ma anche il transito intestinale.

Quanti caffè al giorno

Gli effetti che abbiamo appena descritto sono però direttamente correlati alla dose di caffè consumata quotidianamente, e anche a quella di caffeina. Gli amanti del caffè tradizionale non dovrebbero superare, ogni giorno, i 3-5 caffè espressi; se invece si parla di decaffeinato, il numero può leggermente aumentare, senza però comunque arrivare agli eccessi. I vantaggi dati dall’assunzione di caffeina infatti si annullano completamente quando il consumo diviene enorme. Una maggiore concentrazione si trasforma in difficoltà a dormire e, in alcuni casi, in emicrania; chi assume caffè per gli antiossidanti che contiene si può trovare con bruciore di stomaco e reflusso gastroesofageo quando consuma più di 7-8 tazze al giorno, regolarmente.

Quale caffè

Molto poi dipende anche dal tipo di caffè che si assume. Ad esempio quello decaffeinato contiene quantità minime di caffeina, ma esistono in commercio varie miscele di caffè, coltivato e prodotto in vari Paesi al mondo e derivante da diverse specie della pianta, Coffea arabica. La maggior parte delle aziende indica sulla confezione il tipo di caffè contenuto, ma non è sempre così. Caffè Aiello propone sia miscele costituite esclusivamente da varietà di coffea arabica, sia miscele di arabica e di robusta. Lo stesso fanno anche altri produttori, come indicato dalle indicazioni riportate sulle confezioni. Nel mondo si coltivano decine di varietà di caffè, questo oltre a modificare il sapore della bevanda ottenuta, porta anche a differenti concentrazioni dei principi attivi che finiscono nella tazzina. Una buona miscela parte da un’agricoltura consapevole, da un trattamento giusto dei coltivatori, da una gestione della filiera che parte dal campo per arrivare al confezionamento della polvere o dei chicchi. In ogni caso, anche quando si sceglie la miscela migliore in assoluto, è sempre bene moderarne il consumo.