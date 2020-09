Clara Dalla Pozza ringrazia i suoi elettori: “Il mio impegno da oggi è con ognuno di voi”

Raggiante, felicissima per il risultato raggiunto, pronta a mettersi al lavoro per il suo paese. Clara Dalla Pozza, nuovo sindaco di Lonate Ceppino, dopo i festeggiamenti per l’elezione ha voluto ringraziare i suoi elettori, ma anche chi non l’ha votata.

«Desideriamo ringraziarvi per la fiducia che ci avete dato in questo nuovo mandato che ci accingiamo ad iniziare – ha scritto su Facebook, anche a nome della sua squadra – Come sindaco vi ringrazio per il rapporto umano che si è creato con le persone durante questi mesi e non solo; grazie per aver capito la mia sincerità e la mia voglia di fare. Abbiamo un gruppo dinamico, forte e pronto ad impegnarsi per Lonate».

«Grazie anche alle 916 persone che invece hanno optato per altro, ci impegneremo a far ricredere anche loro durante il nostro operato. Grazie all’opposizione perché, nonostante tutto, è bello vedere che ognuno di noi vuole una sola ed unica cosa: il bene per Lonate. Passo dopo passo porteremo avanti ciò che ci siamo prefissati, come afferma il nostro motto: “Siamo legati da un impegno comune”. Il mio impegno, da oggi, è con ognuno di voi. Grazie Lonate».