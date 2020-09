Compasso d’oro, menzione d’onore per gli interruttori di Bticino

La giuria internazionale del XXVI Premio Compasso d’Oro ADI, il più antico e autorevole premio mondiale di design, ha conferito la Menzione d’onore a Living Now, la rivoluzionaria linea di comandi elettrici BTicino.

La giuria ha preso in esame 226 candidature tra prodotti, processi e servizi, precedentemente selezionati da oltre cento esperti dell’ADI. «Siamo davvero onorati di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento. – ha dichiarato Milka Eskola, vicepresidente Design Bticino e Gruppo Legrand – Per ogni team di design avere un proprio prodotto inserito nella collezione permanente del Compasso d’Oro è un risultato straordinario. La purezza del disegno e l’essenzialità delle geometrie permettono a Living Now di integrarsi perfettamente in ogni tipo di ambiente, sia in ambito residenziale che pubblico. Tecnologia, stile e facilità di utilizzo per soddisfare i bisogni di utenti sempre più esigenti, questi sono i tratti distintivi di Living now. Una combinazione che ha evidentemente conquistato anche la Giuria Internazionale».

Successo e innovazione Made in Italy. La linea connessa Living Now è prodotta da Bticino nel centro di sviluppo, produzione e design per le linee civili di Varese, sede centrale dell’azienda, e nello stabilimento di Erba, dove viene sviluppata la tecnologia. La versione smart è stata realizzata con la collaborazione di Netatmo, azienda del gruppo Legrand e leader nelle soluzioni per la smart home.

Bticino Living Now unisce il meglio della ricerca estetica alle più avanzate tecnologie smart e permette di gestire le principali funzionalità dell’impianto elettrico: luci, tapparelle, energia, anche da remoto con uno smartphone, tramite l’App Home + Control, e con gli assistenti vocali di Amazon, Apple e Google. Living Now è inoltre compatibile con MyHOME_Up, la soluzione domotica di Bticino.

Gli oggetti insigniti con il Premio Compasso d’Oro e con la Menzione d’onore, entrano a far parte di diritto della Collezione Compasso d’Oro ADI, dichiarata il 22 aprile 2004 dal ministero per i Beni e le Attività Culturali di “eccezionale interesse artistico e storico”.

La collezione è visitabile presso il nuovo ADI Design Museum, a Milano, in via Ceresio 7. Bticino, capofila del Gruppo Legrand in Italia, presente sul perimetro nazionale con una struttura organizzativa che comprende 10 insediamenti industriali, 9 centri R&D e oltre 2.700 collaboratori, opera sul mercato italiano con le offerte delle marche principali BTùticino, Legrand e IME.