Confermate le attività extra-scolastiche alla primaria di Ternate

La scuola primaria Alessandro Volta di Ternate è pronta a ripartire e con tutte le attività extra-scolastiche. L’amministrazione comunale ha infatti confermato l’attivazione dei servizi di pre-scuola, post-scuola e doposcuola, compreso il servizio mensa.

«Il Comune di Ternate – scrive l’Ufficio servizi scolastici in una lettera rivolta ai genitori – intende confermare per l’anno 2020-2021 tutti i servizi extra-scolastici a supporto dell’organizzazione famigliare. Resta comunque necessario mettere in atto strategie di gestione alternative rispetto agli anni scorsi, proprio per garantire il minor rischio possibile e rispettare le modalità di accesso al servizio».

I genitori non potranno infatti entrare nella struttura dove si svolge il servizio di pre-scuola, ma dovranno lasciare il proprio figlio all’ingresso, dove un educatore sarà pronto ad accoglierlo. I servizi di post e doposcuola si svolgeranno invece in due aule separate sotto la sorveglianza degli educatori e nel rispetto delle norme di distanziamento. Precauzioni previste anche per il servizio mensa, con due turni consecutivi e i bambini dovranno portare con loro una borraccia dove bere.

L’8 settembre alle 20:30 nella nuova struttura del Parco Berrini ci sarà un incontro di presentazione dei servizi. Il Comune chiede a chiunque sia interessato di inviare un’adesione formale all’indirizzo info@comune.ternate.va.it entro lunedì 7 settembre.