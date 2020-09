Covid, settimo caso di positività a Daverio

Settimo caso accertato di positività al Covid per il comune di Daverio. Lo ha reso noto con un comunicato il sindaco Franco Martino

«Ho ricevuto la segnalazione, sul portale riservato ai Sindaci (EmerCoVicf) dell’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dell’Insubria, del 7° caso di persona Residente in Daverio positiva. Ho proceduto agli opportuni approfondimenti con il dipartimento competente di ATS Insubria. Ricevuta conferma poco fa di questo settimo caso, un test tampone effettuato nei giorni scorsi (monitorato dai medici, in attesa di secondo tampone negativo), ho avuto rassicurazioni che la situazione è sotto controllo. È anche confermato che ad oggi non vi siano altre situazioni da tenere sotto controllo, neppure di Contatti di caso (quelli che in precedenza erano indicati come Osservati – persone lasciate prudenzialmente a casa, con provvedimento medico -). La situazione chiaramente può cambiare in ogni momento, il periodo (dopo le vacanze, con riaperture di scuole ed attività, fine settimana elettorale, poi riaperture, …) com’è noto è delicato e richiede tutte le cautele e le attenzioni di tutti, ma in questo momento non vi sono situazioni di allarme sul nostro territorio».