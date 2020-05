Sesto caso positivo al Coronavirus a Daverio.

Lo annuncia il sindaco Franco Martino, segnalando che la persona coinvolta resterà, come vogliono le disposizioni, a casa in attesa di due tamponi negativi.

Ad oggi restano ufficialmente in sorveglianza, nel comune, tre cittadini positivi di cui uno domiciliato da tempo in altro Comune, in attesa di provvedimento di fine quarantena, e un osservato.