Sono 337 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, 14 in provincia di Varese

Sono 337 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore grazie ai 27.324 tamponi effettuati in tutta la Lombardia. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,23%.

Aumentano guariti e dimessi (+107), e si registra un solo contagio nelle province di Sondrio e Lodi.

Cresce dunque il numero di positivi ma non si registrano nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre sono stati 19 i ricoveri non in terapia intensiva.

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6, che portano il numero totale di vittime in Lombardia a 16.876

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 27.324, totale complessivo: 1.671.516

i nuovi casi positivi: 337 (di cui 65 ‘debolmente positivi’ e 15 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 76.574 (+107), di cui 1.317 dimessi e 75.257 guariti

in terapia intensiva: 26 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 244 (+19)

i decessi, totale complessivo: 16.876 (6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 144, di cui 78 a Milano città;

Bergamo: 26;

Brescia: 36;

Como: 13;

Cremona: 7;

Lecco:8;

Lodi: 1;

Mantova: 32;

Monza e Brianza: 33;

Pavia: 10;

Sondrio: 1;

Varese: 14.