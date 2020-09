Due nuovi arrivi per l’attacco dei Mastini Varese

Continua a prendere forma il roster dei Mastini Varese impegnati nel prossimo campionato della Italian Hockey League. La società del presidente Matteo Torchio ha annunciato quest’oggi l’arrivo di due attaccanti, Stefano Gherardi e Andrea Gasparini, anche se il primo può occasionalmente ricoprire anche ruoli difensivi.

Il più esperto è proprio Gherardi, 27enne cresciuto nel Milano e poi passato al Chiavenna con cui ha disputato le ultime due stagioni in Division I (la terza categoria per importanza): 8 gol e 12 anni per lui nel 2019-20. In passato però ha già giocato diversi campionati in quella che oggi è la IHL, vestendo in prestito per qualche partita anche la casacca giallonera. Alto 1,78, offrirà a Devèze una alternativa tra le linee di attacco dei Mastini del futuro prossimo.

Il secondo nome nuovo è quello di Andrea Gasparini, nato a Como ma di scuola elvetica visto che ha sempre giocato oltre confine: inizi a Chiasso per le giovanili e approdo al Lugano nel 2018 , prima nell’under 17 e poi nell’under 20 della formazione bianconera nonostante sia solo un 2002. Buon fisico senza essere un gigante (1,70 per 80 chili), è descritto come giocatore dotato di buon controllo del disco e di interessanti capacità tecniche: la dirigenza del Varese ha creduto in lui e lo ha voluto dare a Devèze in modo da provarlo in un campionato senior, anche piuttosto complicato come la IHL.