Eligio Trombetta resta alla guida di Federmanager Varese

Federmanager Varese ha scelto la strada della continuità: l’assemblea degli iscritti tenutasi il 15 settembre in modalità telematica ha infatti riconfermato alla propria guida il presidente Eligio Trombetta (foto IVG) ma anche il suo vice Gaetano Bartolone e il tesoriere Roberto Gallo.

L’Associazione che rappresenta sul territorio varesino i manager d’aziende industriali ha inoltre rinnovato i componenti del proprio consiglio direttivo che comprende Laura Aspesi, Francesco Barontini, Sergio Biganzoli, Giovanni Cassataro, Fabio Gatti, Antonio Ieraci, Vittorio Maestro, Silvia Montalbetti e Italo Pinzan.

Nuovo volto nel Collegio dei Revisori dei Conti con la nomina di Giuseppe Ferrarotti mentre sono stati confermati Vittorio Fogliadini e il presidente Gianfranco Bottarini. Il presidente dei Probi Viri è Ugo Rossini, affiancato da Francesco Bojeri e Pietro Silvio Roveda.

Alla prima riunione d’insediamento i nuovi consiglieri hanno iniziato a delineare le linee guida delle attività per il prossimo triennio: «Il Consiglio Direttivo, con il contributo dello staff, dedicherà con rinnovato impegno le proprie competenze ed energie allo sviluppo associativo – ha spiegato il presidente Trombetta – a rendere sempre più efficace l’azione di rappresentanza dell’Associazione in sinergia con gli stakeholders del territorio e naturalmente ad offrire il miglior livello di servizio agli associati, il tutto in coerenza con le linee strategiche definite dalla Federazione».