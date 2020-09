Equa la festa non si arrende e torna nel fine settimana a Germignaga

Quest’anno “Equa la festa” è più “sofferta” del solito, per le incertezze normative, per le difficoltà logistiche per garantire il distanziamento fisico e il maltempo.

Ma il gruppo Gim che organizza la festa non si arrende e ripropone l’evento nel fine settimana del 5 e 6 settembre al Parco Boschetto di Germignaga.

«Abbiamo pensato che è importante fare la festa proprio per dimostrare che la vita va avanti – dicono gli organizzatori – che l’impegno e i valori non vengono sacrificati in nome della sicurezza, ma si adatta il modo di agire, di progettare, si tiene in considerazione una complessità che non casca nel tranello del “o questo o quello”, “o io o te”, “o la socialità o la sicurezza”. Dunque sarà una festa nonostante il coronavirus, o meglio una festa nel coronavirus, dove cercheremo di riflettere su questi mesi che stiamo vivendo e di come siano cambiate tante cose sia a livello personale che a livello comunitario».

Ecco il programma:

Sabato 5 settembre

Ore 17:30 dibattito: “Così lontani, così vicini. I rapporti sociali ai tempi del coronavirus, tra distanziamento, paure, solidarietà e bisogno di contatto umano”.

Intervengono Piera Malagola, psicologa e psicoterapeuta, e Paola Ciccioli giornalista, blogger e promotrice culturale.

Ore 19:30 cena equa-etnica-locale

Domenica 6 settembre

Dalle ore 10:00 mercatino di produttori locali e associazioni

Ore 12:30 pranzo equo-etnico-locale

Ore 15:30 Dibattito “Emergenza climatica e ambientale – Tutto è interconnesso” Introduce Frank Raes, climatologo di fama mondiale; ha diretto l’Unità sui Cambiamenti Climatici del Joint Research Centre della Commissione Europea di Ispra ed è direttore del Museo delle Tecnologie dell’Antropocene a Laveno Mombello.

Presentazione del movimento Extintion Rebellion.

Meditazione guidata: Tutto è interconnesso, abbiamo bisogno di un risveglio collettivo per riportare il pianeta all’equilibrio.

In contemporanea: laboratori per bambini

Al termine delle attività: Merenditivo! Un po’ merenda, un po’ aperitivo, il confronto continua in modo conviviale