Export, webinar a cura della Camera di Commercio

Riprendono gli appuntamenti di Camera di Commercio a supporto delle imprese sui temi dell’export. Un webinar è in programma giovedì 24 settembre, tra le 10 e le 13, e avrà come titolo “I traffici di perfezionamento in ambito UE ed ExtraUE“. Durante il seminario interattivo online, verranno illustrate le basi giuridiche e si parlerà degli strumenti operativi per gestire correttamente le operazioni doganali temporanee. Verranno poi analizzati gli aspetti pratici e possibili criticità derivanti da una non corretta programmazione degli scambi internazionali. Non mancherà un’ora dedicata ai quesiti delle imprese, cui risponderà Massimiliano Mercurio, esperto di Unioncamere Lombardia. La partecipazione è gratuita, occorre però prenotarsi online sul sito della Camera di Commercio varesina www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari ˃ Webinar”.