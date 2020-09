Gorla Maggiore sceglie di nuovo Pietro Zappamiglio come sindaco

Gorla Maggiore ha scelto nuovamente Pietro Zappamiglio come sindaco. Il primo cittadino uscente si è riconfermato con una percentuale netta che tocca il 66% con la sua lista Fare Comune, mentre la sfidante Maria Rita Colombo con Qui Progetto Gorla si è attestata tal 34%.

Hanno votato 2960 cittadini.

Per Zappamiglio 1897 voti, 273 in più rispetto al 2015. La percentuale è di circa il 66% per Zappamiglio e il 34% per Qui Progetto Gorla con 994 voti.

Il nuovo consiglio comunale

Sindaco: Pietro Zappamiglio

Fare Comune: Grazioli, Pozzato, Terreni, Scolfaro, Ferrè, Macchi, Ninone, Taglioretti.

Qui progetto Gorla: Colombo, Zerbini, Ferioli, Monza.

Così ha commentato il sindaco rieletto a caldo:«Sono davvero grato ai miei concittadini perchè ci hanno dato fiducia sulla base del progetto che abbiamo realizzato in questi anni e su quello che abbiamo presentato per il futuro. Gorla maggiore cambierà in questi anni a partire dal polo sportivo ma non solo. Tutta la mia squadra è contenta»



La sfidante Maria Rita Colombo ha riconosciuto la sconfitta e si è complimentata con l’avversario Pietro Zappamiglio per la vittoria: «Sono comunque soddisfatta perchè partivamo da zero con una donna al comando. Ringrazio tutti i componenti della mia lista e tutta la squadra che ha lavorato perchè si è dimostrata un gruppo unito. Auguri a Zappamiglio e ai suoi ma diciamo anche che siamo pronti a lavorare come minoranza in consiglio comunale. Avevamo due obiettivi: vincere le elezioni e creare un gruppo di persone preparate per assicurare continuità al progetto. Se il primo obiettivo è fallito, il secondo non lo è affatto».