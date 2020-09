Imprese lombarde troppo indebitate, aperto il bando per prevenire l’insolvenza

È stato pubblicato il bando per aiutare le microimprese e le pmi lombarde ad affrontare e facilitare il ricorso alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, aprendo una procedura presso gli appositi organismi, i cosiddetti Occ (Organismo per la composizione delle crisi) accreditati in Lombardia.

Questa iniziativa ha lo scopo di prevenire la vera e propria insolvenza e il conseguente rischio di ricorso a pratiche illegali come l’usura.

Il bando è stato avviato nel novembre del 2019 e quest’anno è stato riproposto con una serie di interventi migliorativi nell’ambito delle attività previste dall’Accordo per la competitività tra Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia. È previsto un voucher di 4mila euro (prima erano 1.000 euro) per favorire l’accesso delle imprese alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. L’istruttoria si svolge in 15 giorni (prima erano 45), seguendo un iter semplificato.

COME SI ACCEDE AL CONTRIBUTO

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 2020. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda presso un solo Occ, che è un ente terzo, accreditato in Lombardia. Le imprese che hanno già presentato la domanda sul presente bando, nell’ottica della parità di trattamento, possono presentare una ulteriore domanda di concessione del voucher, rispettando cumulativamente il limite massimo di 4.000 euro.

Il testo completo del bando e la documentazione sono disponibili presso le Camere di Commercio lombarde e Unioncamere Lombardia.

Per aiutare debitori e creditori a gestire le situazioni di crisi è attivo, da dicembre 2016, in Camera arbitrale di Milano, società partecipata da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, l’Occ -l’Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio. La Camera arbitrale di Milano gestisce il servizio per conto delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano-Monza Brianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese.