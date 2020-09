Incendio al mercato di Varese, intervengono i vigili del fuoco

Fiamme all’interno del furgone di una bancarella al mercato di piazzale Kennedy a Varese. Nella mattinata di sabato 19 settembre, probabilmente a causa di un fornello utilizzato per cucinare, si sono sprigionate lacune fiamme che hanno provocato un po’ di fumo e trambusto fino all’arrivo dei vigili del fuoco che le hanno spente e messe in sicurezza l’area. Sul posto, per ricostruire i fatti di cquello che sembra essere a tutti gli effetti un incidente, sono arrivati anche i carabinieri di Varese (Foto: Mohamed N.)