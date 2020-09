“La città sia incubatore di idee e progetti per i giovani“

“Il futuro appartiene ai giovani: è un fatto ovvio, almeno dal punto di vista anagrafico, tuttavia il ruolo dei giovani è al centro di diversi dibattiti, da tempo. Sono impegnati nello scuotere concittadini e politici affinché siano presi provvedimenti immediati a fronte dell’emergenza climatica e sono al centro della riflessione attorno alla sostenibilità del debito pubblico, come evidenziato in un recente intervento di Mario Draghi“.

Il tema è quello delle nuove generazioni ed è contenuto nella lista Centrosinistra che propone Paola Sabrina Bevilacqua come sindaco.

“In concreto, i giovani sono un tassello fondamentale della società e il loro contributo è apparso a tutti preziosissimo durante i giorni più bui della pandemia, quando con la Protezione Civile hanno aiutato tante persone nelle faccende quotidiane, a partire dalla consegna della spesa“, spiegano dalla lista.

“Per questo, occorre che i giovani continuino a partecipare alla vita politica di Laveno Mombello. La lista del Centrosinistra beneficia del contributo dei giovani: molti hanno collaborato alla stesura del programma e diversi appoggiano la lista. Se nel complesso si sono volute rappresentare tutte le fasce d’età, metà della lista è costituita da under 40 e addirittura un terzo dei candidati sono under 30. Un coinvolgimento che si riflette nel programma: non si vuole semplicemente ‘dare spazio ai giovani’, come se fosse una concessione, ma rispondere alle loro giuste pretese.

“Per questo, fin da prima dell’avvio della campagna elettorale il Centrosinistra ha sostenuto e preso parte a iniziative spontanee partite dai giovani, come le iniziative del Centro Sirà, il progetto OndaMaggiore e la recente pulizia della spiaggia Fortino. Ne ha voluto ascoltare la voce durante la pandemia con incontri (da remoto) mirati“.

Da qui la proposta: “Per i prossimi cinque anni occorre fare di più: il Centrosinistra vuole mettere a disposizione spazi pubblici per attività autogestite (spazio studio, giochi di ruolo, …), ma soprattutto vuole creare uno spazio, sul modello del ComoNExT di Lomazzo e di PoliHub, che consenta a startup e imprese innovative di nascere, crescere e contribuire allo sviluppo del nostro territorio, attraverso la collaborazione tra soggetti pubblici e privati“.