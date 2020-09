La Ferrovia Monte Generoso sempre più sostenibile

La Ferrovia del Monte Generoso si avvia verso un futuro ancora più amico dell’ambiente. La linea di proprietà delle Cooperative Migros ha infatti presentato il nuovo piano che nei prossimi anni renderà la Ferrovia un luogo dove turismo e tutela dell’ambiente possano veramente convivere al meglio. I progetti in programma sono tanti, tra questi vi è anche la collaborazione con due aziende locali per la fornitura di bevande realizzate con prodotti biologici.

«La FMG – afferma Monica Besomi, capo del settore vendite e marketing della Ferrovia Monte Generoso – mira a diventare una destinazione sostenibile a tutti gli effetti, consolidando i progetti a basso impatto, alcuni dei quali già punti di forza del Monte Generoso, come l’escursionismo a piedi o in mountain-bike e la raggiungibilità in treno dalla Svizzera e dall’Europa, grazie anche al completamento del progetto AlpTransit con l’inaugurazione della Galleria di base del Ceneri lo scorso 4 settembre».

La Ferrovia del Monte Generoso ha inoltre ha deciso di ridurre entro i prossimi 10 anni le emissioni di CO2 e di ottimizzare l’efficienza energetica in tutti i suoi settori, dalla cremagliera, al Fiore di pietra, alla ristorazione al Camping Monte Generoso di Melano. Un impegno che le è valso un riconoscimento ufficiale e la certificazione “CO2 & kWh ridotti” da parte della Confederazione.

«Manterremo però le uscite estive con la locomotiva a vapore – precisa Besomi – poiché fanno parte della storia della ferrovia e permettono di rivivere le emozioni e il fascino dell’atmosfera della Belle Èpoque».

Altri interventi di ottimizzazione energetica sono già stati intrapresi, come ad esempio la caldaia a pellet presente sin dall’inaugurazione del Fiore di pietra, che – a differenza di quella ad olio della struttura precedente – garantisce un sistema di riscaldamento energetico più innovativo, ecologico e volto ad un maggiore risparmio energetico.

Nel 2019 la Fondazione natura & economia ha consegnato alla Ferrovia Monte Generoso un riconoscimento per la qualità con la quale è riuscita a conciliare la presenza di visitatori con la gestione naturalistica delle aree verdi a prato fiorito nelle zone in vetta vicino al Fiore di pietra.

«La natura – conferma Roberto Buffi, responsabile per la Fondazione natura & economia della Svizzera italiana – in prossimità degli spazi abitati migliora la qualità della vita delle persone, ha un effetto positivo sulla loro salute e sul loro equilibrio psico-fisico, oltre a rappresentare un valore aggiunto ecologico, economico e sociale».

Il progetto di sviluppo sostenibile della Ferrovia del Monte Generoso passerà anche attraverso la scelta dei partner. La ferrovia ha deciso infatti di fare squadra con la Sambì Sagl e la Bisbino Sagl: due aziende locali, giovani, ed entrambe specializzate nella produzione di bevande alle erbe attraverso processi biologici e nel rispetto dell’ambiente.