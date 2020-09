La Solbiatese sorprende la Castellanzese: vittoria nerazzurra 3-2

Termina 3-2 per la Solbiatese l’amichevole giocata sul sintetico di Morazzone contro la Castellanzese. Dopo le buone indicazioni dell’amichevole contro il Città di Varese, la squadra nerazzurra – che giocherà il campionato di Promozione – supera l’avversario di Serie D, che dimostra di dover lavorare ancora per trovare la quadra.

Per una grande assenza, quella di Mario Chessa – out per un infortunio che lo ha costretto ad uscire anzitempo nell’ultima amichevole, c’è un grande rientro: Mattia Negri rientra con i crismi del grande protagonista. È suo il gol che al 18′ permette alla Castellanzese di riportare in equilibrio il risultato dopo essere andata sotto in avvio, senza però poter evitare il nuovo vantaggio della Solbiatese. In entrambi i casi a metterci lo zampino è Dennis Scapinello che con classe assoluta insacca al 10′ e al 30′.

La ripresa si apre nel segno della Castellanzese e di Yuri Giugno che, dopo il lungo infortunio della scorsa stagione è andato in rete al minuto 11 del secondo tempo stabilendo una nuova parità. Il botta e risposta tra la squadra di mister Achille Mazzoleni e quella di coach Gennari è ancora lontano dal capolinea. C’è tempo per un altro gol che arriva ma sul fronte nerazzurro. Mezzotero sigla il gol che vale il terzo sorpasso della Solbiatese, nonché il successo finale.

SOLBIATESE – CASTELLANZESE 3-2

Marcatori: 10′ e 30′ Scapinello (S), 18′ Negri (C); 11′ st Giugno (C), 33′ st Mezzotero (S)

Solbiatese: Catanese, Lonardi D, Dal Molin, Zonta, Pozzolini, Pacifico, Mezzotero, Augliera, Medina, Scapinello, Anzano. Entrati: Zanellotti, Novello, Zecchini, Giglioli, De Vincenzi, Piccatto, Mondoni, Piatto, Lonardi L, Renzo, Regis, Magoga, Andreotti, Simoni, Quartesan, Giardino. All: Gennari

Castellanzese: Brusco, Marchio, Bertoletti, Marcone, Alushaj, Concina, Fusi, Negri, Colombo, Pedrocchi, Colombo, Mecca. Entrati: Cirenei, Ornaghi, Giugno, Perego A, Perego G, Molinari, Selle, Corti, Manfre, Indelicato. All: Mazzoleni

Spettatori: gara giocata a porte chiuse