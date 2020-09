Lara Magoni a Saronno insieme a Fratelli d’Italia

L’assessore al Turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni è stata accolta a Saronno dai vertici cittadini e provinciali di Fratelli d’Italia.

In prima fila al mercato e nei punti chiave della città alcuni candidati in consiglio comunale, tra cui gli assessori uscenti Gianangelo Tosi e Gianpietro Guaglianone e il sindaco uscente di Luino, Andrea Pellicini, leader del partito di Giorgia Meloni nel Varesotto.

Magoni si è confrontata con alcuni operatori del turismo sulle migliori misure a sostegno del settore in Lombardia: «Sono sincera. Il turismo è in ginocchio dopo il Covid, ma le poche migliaia di euro che avremmo potuto dare sarebbero state un oceano nel mare. Ho deciso pertanto di investire nel rilancio di Regione Lombardia, conscia che questo passa attraverso la ripresa degli aeroporti. Mi piange il cuore a pensare a tutte le famiglie che in questo momento vedono a rischio le loro imprese e i loro posti di lavoro».