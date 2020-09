Lena Yokoyama incanta Busto Arsizio con il suo violino nella giornata del Ringraziamento

Si è tenuto ieri sera nella Sala Conferenze del Museo del Tessile il concerto, aperto alla cittadinanza, della violinista giapponese Lena Yokoyama in occasione della Giornata del Ringraziamento. Lei è originaria di Osaka (Giappone), ma vive a Cremona dal 2012; è una musicista, insegna al conservatorio e «ricopre un ruolo istituzionale, è ambasciatrice della liuteria cremonese nel mondo» ha affermato Filippo Mondini di Pro Cremona.

«È una bellissima occasione per me girare l’Italia facendo conoscere quest’arte cremonese. Sono strumenti che più invecchiano più raggiungono il massimo della qualità. Il massimo sviluppo ai trecento anni di vita. Un domani i liutai di oggi saranno gli Stradivari di domani. È stato difficile vedere una Cremona bellissima, ma molto molto triste» ha affermato la violinista.

Filippo Mondini di Pro Cremona, un city brand con il quale viene promossa la città a livello turistico e culturale da cinque anni. «L’incontro con Lena è stato all’anniversario dei cinque anni della Pro Cremona in cui sono stati nominati gli ambasciatori di Cremona nel mondo e Lena era con noi per accompagnare in musica la serata».

E da lì è nata l’idea di suonare sul Torrazzo (l’Ave Maria di Gounot) di Cremona per mandare un messaggio di speranza facendo parlare la storia della città, poi sul tetto dell’ospedale (Morricone) e infine sul fiume Po (Estate di Vivaldi).

Il plauso dell’assessore e vice sindaco Manuela Maffioli è andato all’associazione Musikademia, all’associazione musicale Rossini e a De Piante Editore. Presente in sala il maestro di Musikademia Davide Bontempo, il presidente e la direttrice didattica dell’associazione Rossini Giovanni Mazzucchelli e Paola Colombo e Cristina De Piante di De Piante Editore sponsor tecnico.