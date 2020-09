L’importanza di un social media manager per un’azienda

Cosa fa un social media manager

Quella del social media manager è sicuramente una delle figure maggiormente richieste al giorno d’oggi. Per quale motivo? In parole povere perché ha un ruolo fondamentale nel pubblicizzare un’attività, sia che si tratti di un’attività fisica che di una presente sul web.

Oggi le persone trascorrono tantissimo tempo sui social network, per rilassarsi, per vedere foto e video di loro interesse o per mantenere i rapporti con persone che non vedono spesso. E’ chiaro quindi che piattaforme come Facebook ed Instagram diventano delle casse di risonanza davvero importanti per farci conoscere ed apprezzare dalle persone.

Qual è il vantaggio di utilizzare i social per farsi pubblicità? In realtà non solo uno. Innanzitutto i costi ridotti rispetto ad una pubblicità effettuata mediante mezzi più tradizionali come la radio o il giornale locale.

La possibilità di raggiungere un pubblico molto più vasto rispetto a questi canali è un altro motivo incontestabile per utilizzare i social.

A questo punto alcuni però potrebbero pensare che basti saper fare qualche foto e qualche video della propria attività e postarli sui social per raggiungere buoni risultati. In realtà, il lavoro del social media manager richiede delle skills ben più specifiche.

Perché rivolgersi ad un professionista

Innanzitutto la creazione della pagina deve essere eseguita a regola d’arte, in modo da tener incollato lo sguardo dei visitatori e spingerli a volervi seguire. Un social media manager che sa anche utilizzare delle grafiche personalizzate può far molto per rendere originale e facilmente riconoscibile il nostro brand.

Creata la pagina, il social media manager prende in carico la missione di far crescere il numero di follower attraverso delle strategie di crescita della visibility. Quanto più crescerà il numero dei follower, tanto più aumenterà il lavoro del social media manager.

Una delle sue competenze è infatti anche quella di seguire il pubblico, mostrando una costante attenzione alle sue esigenze, a volte espresse in alcuni commenti, altre volte interagendo direttamente con il pubblico e chiedendogli quali contenuti sarebbero felici di vedere.

Un vantaggio delle piattaforme social è sicuramente quello di poter creare delle campagne personalizzate, targettizzate su uno specifico range di pubblico. In altre parole si possono modificare alcuni parametri per fare arrivare il proprio messaggio pubblicitario solamente alle persone che potrebbero essere effettivamente interessate a diventare nostri clienti.

Ci permette non solo di evitare una dispersione dei costi pubblicitari, ma di aumentare di molto l’efficacia di queste ultime.

Quella di scrivere dei post accattivanti che possano catturare l’attenzione dei visitatori è un’altra soft skill del social media manager.

L’organizzazione e la pianificazione sono competenze essenziali di un SMM. Il nostro pubblico potrebbe infatti stancarsi presto di seguire una pagina che li ha illusi con una gran quantità di contenuti all’inizio, ma che non continua a postare in maniera regolare nel tempo.

E’ evidente pertanto che quella di avvalersi di un professionista è una scelta intelligente che non rientra nella colonna dei costi, quanto in quella degli investimenti, assicurandoci in poco tempo un rinfoltimento della nostra clientela.