Luino, baffetti alla Hitler disegnati sui manifesti al candidato Furio Artoni

«Mi incazzo: non è il modo di fare. Non è il manifesto strappato, ma una cosa ben più pesante». Furio Artoni è imbufalito per l’atto vandalico che ha riguardato la notte scorsa alcuni manifesti nel centro di Luino – area Svit – che hanno preso di mira il candidato di Azione Civica per Luino e Frazioni Furio Artoni, cui sono stati disegnati dei baffetti stile Hitler, con offese sui volti di alcuni candidati. «Un’azione mirata, studiata, che non lasceremo passare», ha spiegato Artoni: «Il fatto è già stato segnalato alla Digos e alcuni residenti della zona hanno filmato e fotografato le persone responsabili dell’accaduto. Come dire: il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi».

Ciò che non è piaciuto ad Artoni – e, naturalmente, ai diretti interessati – sono le scritte ingiuriose che se la prendono con alcune candidate.

Sui fatti non è tardata a giungere la solidarietà del mondo politico locale. «Esprimo, anche a nome dei componenti della lista “Sogno di Frontiera”, solidarietà all avvocato Furio Artoni e a tutta la sua squadra per il grave e irrispettoso atto vandalico subito anche verso alcune componenti femminili della lista. Il confronto e la comunicazione da parte di tutti gli attori in campo restino nel segno del rispetto delle donne e degli uomini in uno stile pacato e sobrio: al centro sempre i contenuti. Rinnovando la mia umana vicinanza a Furio auspico che tali episodi beceri non abbiano a ripetersi nei confronti di nessuno».

Così Franco Compagnoni, candidato sindaco della lista “Sogno di Frontiera” sull’azione vandalica che ha interessato alcuni manifesti della lista “Azione Civica”.