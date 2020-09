Luino, ecco come ha votato la città

Centro, Motte, Creva, Voldomino: chi ha vinto nelle diverse sezioni – 13 – in cui è divisa la città? Un primo rapido sguardo consente di fare chiarezza a bocce ferme sull’andamento delle elezioni nella città lacustre che ha visto l’affermazione della lista “Proposta per Luino”, che tuttavia non ha vinto in tutte le sezioni, segnando invece risultati importanti e non scontati nelle frazioni.

Le aree distanti dal centro, i quartieri coi loro problemi ed anche la lontananza “fisica” dal Palazzo sono stati punti contesi nei programmi di tutte le liste, e nel caso della civica di Furio Artoni sono addirittura finite nel logo del movimento, tanto da chiamarsi appunto “Azione civica per Luino e frazioni”.

Tuttavia la campagna elettorale della lista di Enrico Bianchi ha forse avuto uno scatto in più, quello sforzo non solo legato all’ordinario – gazebo, manifesti e social – ma anche ad un contatto voluto coi cittadini che vivono ogni giorno quei luoghi.

Allora ecco che il teatrino per i bambini, che precedeva gli incontri dal sapore più politico sui progetti per il futuro delle frazioni, ha rappresentato una buona arma di persuasione, unita col porta a porta che anche nell’ultimo giorno utile della campagna elettorale ha visto i candidati del centrosinistra partire proprio dalle frazioni per la chiusura.

E i risultati si sono visti.

Nelle cinque sezioni di “Luino Centro“, per intenderci nelle scuole di via Collodi, la lista di Bianchi vince nettamente in due sezioni, la 1 (con 143 voti per la lista 1 “Proposta per Luino, 119 per “Sogno di Frontiera”, 124 per “#Luinesi”, 52 per “Azione Civica per Luino e frazioni, di seguito indicate in successione, liste 1, 2,3,4), e la e la sezione 13 (148, 116, 110, 53). Alla Sezione 2 vince Casali, 124,116,134, 34, alla Sezione 3 Compagnoni, ma di un voto solo su Bianchi (164, 165, 115, 58); La sezione 11 va a Compagnoni (111, 144, 136, 57), la Sezione 2 a Casali (12, 46, 63, 50, 10).

Diverso il panorama nelle frazioni, nel voto “periferico“: Bianchi vince in una delle due sezioni di Creva, contendendo il risultato con Compagnoni. “Proposta per Luino” vince in entrambe due sezioni di Voldomino, si aggiudica le Motte e fa il pieno in via Lugano in una delle due sezioni (la numero 9 dove con 277 voti vince su Compagnoni che nel prende 199), lasciando l’altra sezione, la numero 8 a #Luinesi di Casali, che vince per 7 voti.