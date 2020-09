Maccagno, parte la messa in sicurezza per le frazioni alluvionate

Il tempo del cordoglio per la vittima del maltempo solo ieri recuperata dai soccorritori, e il tempo per la ricostruzione e la messa in sicurezza dei versanti flagellati una settimana fa dalla bomba d’acqua che ha interrotto strade e comunicazioni.

Nel pomeriggio di giovedì si sono registrati avanzamenti positivi per quanto riguarda le due situazioni di maggiori criticità, relative alle frazioni di Biegno e Cadero.

«Dopo un lungo incontro avuto nel pomeriggio con i vertici di Regione Lombardia, pare essersi definitivamente intrapresa una via per la soluzione della situazione di pericolo, riferita a Biegno», riporta una nota del Comune.

Una suddivisione di compiti, spese e responsabilità tra Comune, Provincia e Regione, dovrebbe portare nel giro di qualche giorno all’inizio delle operazioni di messa in sicurezza.

«Non possiamo dire esattamente quanto tempo ci separi dal via del nuovo cantiere, anche se sarà nostro compito dare la massima informazione sul tema», spiega il sindaco Fabio Passera.

A Cadero, invece, Regione Lombardia ha assicurato un intervento per la messa in sicurezza dei versanti alluvionati. Qui, i tempi, dipenderanno direttamente da Palazzo Lombardia, anche se oggi è prematuro fissare scadenze.

«Nel frattempo segnaliamo che sabato 5/9/2020 la Piazzola Ecologica di Via Arturo Reschigna sarà regolarmente aperta negli orari consueti. Sicuramente, la stessa, sarà chiusa lunedì 7/9/2020, mentre per i giorni successivi bisognerà attendere gli opportuni aggiornamenti», conclude la nota.