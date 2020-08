Mastini, scelta inattesa: l’allenatore è il franco-canadese Deveze

La scelta è inattesa è tutto sommato controcorrente, però allo stesso tempo è curiosa e intrigante. I Mastini hanno scelto l’allenatore per la stagione 2020-21 pescando in Francia: alla balaustra giallonera ci sarà infatti Claude Deveze.

Classe 1970, ex giocatore di lungo corso nei campionati d’Oltralpe, Deveze ha però origini canadesi (e doppia nazionalità) visto che è nato a Montreal. Ed è quindi cresciuto in una delle terre sacre della disciplina, anche se poi è in Francia che ha svolto il suo percorso professionale in pista e fuori.

Oltralpe Deveze gode di grande stima (ad Angers addirittura la sua maglia è stata ritirata) e da questo punto di vista è apprezzabile che il coach abbia scelto Varese, lasciando un ambiente conosciuto nel quale non avrebbe avuto difficoltà a trovare un ingaggio e accettando la chiamata dei Mastini.

«La dirigenza lo ha cercato e voluto per affidargli il ruolo di Head Coach della Prima Squadra e quello di responsabile tecnico dell’intero settore giovanile – spiega il comunicato ufficiale- affiancato dal “nostro” polivalente Davide Bertin, che lavorerà fianco a fianco con il nuovo arrivato per quanto concerne la gestione dei bambini».

Se ad Angeres è stato idolo sul ghiaccio, Deveze da allenatore si è ben comportato soprattutto a Briançon dove ha ottenuto la promozione nella massima divisione francese.

Descritto come allenatore capace di lavorare anche con i giovani e su progetti da costruire, Claude Deveze appare aperto al dialogo e fautore di un gioco propositivo. È atteso in città nei prossimi giorni e sarà anch’egli curioso di sapere quale sarà la sua nuova casa, visto che con il PalAlbani inagibile i Mastini non hanno ancora un tetto.