Miglio e la mobilità dolce: “Da Luino alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio“

Alessandra Miglio, candidata consigliere per la lista Sogno di Frontiera, sottolinea l’importanza della mobilità dolce per il territorio luinese ed illustra importanti progetti. Ciclabili, vie pedonali e sentieri sono al centro di questo concetto, fondamentale per il rilancio turistico e sostenibile di Luino, della sua economia e, anche, per la rinascita delle frazioni.

“Quando parliamo di mobilità dolce ci riferiamo non solo ai sentieri ma anche alle piste ciclabili e ai luoghi dedicati ai pedoni”.

Afferma Miglio. “In questi anni abbiamo portato a termine importanti progetti con il prezioso aiuto della Comunità Montana; adesso vogliamo dare nuovo vigore a idee importanti con la collaborazione dei territori limitrofi, Maccagno, Ponte Tresa e il Canton Ticino.

“I molti sentieri presenti nelle zone limitrofe a Luino sono anche un modo per valorizzare le frazioni, molto è stato fatto dal CAI in questi anni per segnare e mappare con il GPS strade pedonali, mulattiere e sentieri, adesso dobbiamo pensare a fare in modo che questi percorsi siano consultabili e scopribili da chiunque. Anche chi non è un camminatore esperto potrà raggiungere le bellezze della natura luinese in tutta sicurezza scoprendo quello che non è il centro di Luino”. Prosegue.

“Dalla città si possono raggiungere scorci spettacolari, dalle frazioni si può andare alla scoperta della natura; penso ad esempio a Colmegna e Biviglione, borghi luinesi da dove si può partire per passeggiate adatte a chiunque. Dobbiamo vedere tutto questo come un’opportunità sia per i turisti che per i cittadini, con la giusta pubblicità questo tipo di visita potrebbe anche rianimare l’economia e lo slancio delle piccole attività non centrali. La mobilità dolce è un tema assolutamente non trascurabile quando parliamo della manutenzione e dell’abbellimento delle frazioni, esse non sono la periferia della città (Termine che per nulla le descrive e non rende giustizia!) ma rappresentano la parte di abitato più a contatto con la natura, sono luoghi cuscinetto tutti da scoprire. Il loro abbellimento può certamente infondergli un’altra dimensione e dignità. Potrei portare l’esempio del percorso lungo il fiume Tresa che collega Creva a Voldomino. È necessaria una manutenzione straordinaria di questa via immersa nel verde; l’impegno è trovare fondi in modo da unire efficacemente queste due parti di Luino”.

Termina Miglio. “Infine, se parliamo di mobilità dolce, non possiamo non sottolineare quanto questa sia il centro di uno dei punti più importanti del nostro programma elettorale: la riqualificazione del centro cittadino. Pedoni e biciclette avranno finalmente lo spazio che si meritano. Le automobili continueranno a circolare e avranno aree di sosta; tutto come adesso, ma il ‘salotto cittadino’ sarà un luogo più attento a chi si muove in “dolcezza “, senza l’automobile, con lo sguardo alle vetrine, al verde che potremo inserire e agli edifici di pregio che abbiamo.”

