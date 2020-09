Montegrino: per dieci metri nella scarpata con l’auto

Si è conclusa con un accesso al pronto soccorso si Luio in codice verde l’avventura per un automobilista di 47 anni finito in una scarpata con la sua auto questa notte a Montegrino Valtravaglia, comune del Luinese.

Il fatto è avvenuto in via Verbano lungo la SP 23.

Per cause in corso di accertamento il conducente di di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver sfondato le barriere di protezione alla carreggiata è precipitato per una decina di metri in una scarpata.

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario, arrivato sul posto con ambulanza e automedica.

Le ferite patite dall’automobilista sono state giudicate non gravi e sull’episodio hanno lavorato i carabinieri della compagnia di Luino per ricostruire la dinamica.

Distrutta l’auto che nella caduta dallo strapiombo ha colpito diversi ostacoli.