E’ morta Letizia Mosca, storica voce di Radio Popolare

E’ morta dopo tanti anni di malattia, ma senza mai perdere spirito e combattività, due caratteristiche che non l’hanno mai abbandonata nella vita, insieme ad una grade serenità e al suo sorriso, che resterà indimenticabile per tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Letizia Mosca, conosciutissima e storica giornalista e voce di Radio Popolare, è morta oggi, 21 settembre 2020.

Donna attenta e curiosa, senza pregiudizi, era interessata pressocchè a tutto: dalla lotta sindacale alla vita della diocesi, dai senzatetto al festival di Sanremo. E per ognuno degli argomenti che affrontava, nel lavoro e nella vita, aveva sempre una straordinaria capacità di andare a fondo, con attenzione e leggerezza.

Letizia era malata di tumore da 15 anni e da qualche mesi le sue condizioni erano fortemente peggiorate.

Aveva 54 anni, lascia due figli di 14 e 12 anni e suo marito Marco. E’ una grandissima perdita, per Milano, per il giornalismo e per chi ha avuto l’onore di conoscerla.

L’ARTICOLO CHE LA RICORDA SU RADIO POPOLARE

I RICORDI DI CHI L’HA CONOSCIUTA SULLA SUA PAGINA FACEBOOK