Musica e affetto per l’addio di Malnate alla dottoressa Vanoli

Le note del “suo” Corpo Filarmonico, unite all’affetto dei suoi pazienti e di tutta la comunità malnatese, hanno dato l’ultimo saluto alla dottoressa Ernica Vanoli.

La Chiesa Parrocchiale San Martino di Malnate ha ospitato nel primo pomeriggio di giovedì 24 settembre il funerale della dottoressa Vanoli, persona conosciuta in città non solo per il suo lavoro al servizio degli altri, ma anche per l’impegno nella banda cittadina, della quale era primo flauto, maestra e vicepresidente.

La chiesa malnatese – per quanto concesso dalle norme anti-contagio – e anche il piazzale antistante erano gremiti per ricordare con affetto una persona che ha dato tanto alla comunità, con la sua bontà d’animo e il suo impegno, così come è stato ricordato nel corso dell’Omelia della funzione.