Nuove lampade led per la scuola elementare di Ternate

Si sono conclusi i lavori di sostituzione del sistema di illuminazione alla scuola primaria Alessandro Volta di Ternate.

Galleria fotografica nuova illuminazione scuola ternate 4 di 5

Grazie ad un contributo statale, l’amministrazione comunale ha sostituito tutte le vecchie lampade della scuola primaria di Ternate, con nuovi punti luce a tecnologia led a basso consumo.

«Questo intervento – commenta l’amministrazione -, oltre ad essere una scelta importante che contribuisce alla tutela dell’ambiente, consentirà di abbattere del 50% i costi, sia in materia di gestione dell’energia elettrica sia per quanto riguarda la manutenzione, garantendo inoltre un’illuminazione adeguata in tutte le aule, finalmente pronte ad accogliere nuovamente tutti i nostri bambini».