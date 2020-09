Paura a Biumo di Varese, aggressione a sfondo sessuale nei confronti di una donna

Il quartiere di Biumo, a Varese, è in subbuglio per una tentata violenza sessuale nei confronti di una donna da parte di uno sconosciuto. L’aggressione risale a ieri, giovedì, ai danni di una ragazza che si sarebbe anche fatta medicare in Pronto Soccorso.

La vittima, che potrebbe non essere l’unica, è stata presa da dietro e palpeggiata in maniera molto pesante da quello che viene descritto come un uomo straniero, forse nord-africano. La vittima sarebbe riuscita a divincolarsi dalla presa e a scappare, chiedendo aiuto e mettendo in fuga l’aggressore.

Diversi cittadini, infatti, hanno segnalato alla redazione di Varesenews la presenza di volanti della Polizia di Stato nella zona di via Carcano alla ricerca di telecamere che avrebbero potuto immortalare il volto del presunto aggressore.

Non sarebbe la prima volta, dunque, e gli uomini della Questura di Varese starebbero cercando di capire se i diversi episodi (pare almeno tre) siano riconducibili alla stessa persona. Sulla vicenda, comunque, c’è massimo riserbo da parte degli investigatori.

«Siamo tutti armati di spray al peperoncino» – ci scrive una giovane residente di via Carcano che descrive un clima di grande preoccupazione soprattutto tra le donne che vivono nell’area interessata da questi episodi di violenza.