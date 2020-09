Perdita di gpl da un serbatorio a Luino, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Luino sono intervenuti a seguito di un rilascio di GPL da un serbatoio nei pressi di via Torretta. Poco dopo le operazioni di rifornimento, per cause in fase di accertamento, una valvola di sicurezza di un serbatoio di Gas di Petroli Liquefatti è intervenuta rilasciando in atmosfera parte del contenuto.

Gli operatori intervenuti con un’autopompa hanno, interdetto l’area e effettuato assistenza ai tecnici della ditta specializzata. Parte del contenuto della cisterna è stato travasato e sono state ripristinate le normali condizioni di esercizio.