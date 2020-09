Pro Patria all’attacco, ecco Latte Lath

Rinforzo importante per la Pro Patria e per l’attacco biancoblu: dall’Atalanta arriva in prestito la punta classe 1999 Emmanuel Latte Lath. (Foto Facebook – BergamoNews)

Ivoriano, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha giocato anche qualche partita con la squadra bergamasca – e segnare in Coppa Italia contro la Juventus – prima di andare in prestito.

Pistoiese, Carrarese, Imolese, Pianese e, adesso, Pro Patria nel curriculum dell’attaccante che ha peculiarità uniche rispetto ai neo compagni di reparto: sarà lui a portare velocità all’attacco biancoblu.