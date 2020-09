I quartieri di Somma Lombardo “premiano” Bellaria

Se si analizzano i voti a Somma Lombardo distribuiti per ogni quartiere si nota come in tutti e quattro quartieri (Case Nuove, Coarezza, Maddalena e Mezzana) abbia vinto Stefano Bellaria, eletto sindaco per il secondo mandato.

Maddalena, storicamente quartiere del centrosinistra, ha confermato la sua vocazione: Bellaria ha vinto con 227 voti, mentre Barcaro e Scidurlo ne hanno presi rispettivamente 124 e 24. Il primo cittadino ha vinto anche al seggio di Coarezza, totalizzando 199 voti, seguito da Barcaro (99) e Scidurlo (35).

Nelle tre sezioni di Mezzana, roccaforte del centrodestra, Bellaria ha vinto con 1.010 voti, superando Barcaro (642 voti) e Scidurlo (172 voti).

Già nei vari appuntamenti elettorali Bellaria aveva auspicato che i quartieri avrebbero premiato l’impegno dell’amministrazione uscente nell’ascolto dei cittadini e dei bisogni dei quartieri, oltre che la partecipazione, il vero motore della sua coalizione. La sua rielezione ha dunque confermato le aspettative.