“Risultato sotto le aspettative, nulla da recriminare. Qualcun altro avrà rimorsi di coscienza”

«I dati non sono quelli che ci aspettavamo. Siamo un po’ delusi, ma non abbiamo nulla da recriminare: la coalizione ha lavorato duramente». Il candidato sindaco del centrodestra Alberto Barcaro ha riconosciuto subito la sconfitta, quando le notizie che arrivavano dai seggi cominciavano a togliere ogni dubbio. E ha fatto le congratulazioni a Bellaria, insieme alla rituale ma sempre apprezzata telefonata di rito al candidato vincente.

«Le tre liste civiche a supporto di Bellaria – osserva Barcaro – sono sopra anche alle loro più rosee aspettative, credo. Faccio le congratulazioni a Bellaria. Ora ci aspettano cinque anni di opposizione come abbiamo fatto finora. Adesso dovremo vedere la composizione del Consiglio dopo il calcolo completo dei seggi, e faremo le nostre valutazioni. A noi interessa il bene della nostra città». Ma c’è anche una punta di stizza nelle sue parole – rivolta probabilmente verso gli ex alleati di Fratelli d’Italia – quando nel rivendicare il suo impegno dice: «Non ho rimorsi sulla coscienza: ce li deve avere qualcun altro».

Le preferenze sono state piuttosto basse in tutte le liste. Ma tra i più votati c’è la figlia, Martina Barcaro, anche lei nella Lega, con 111 voti.