Le tre liste sommesi insieme superano il PD: “È la vittoria della coalizione”

Che la coalizione a supporto di Stefano Bellaria fosse la prima c’erano pochi dubbi. L’obiettivo del centrodestra a guida Barcaro era quello di arrivare al secondo turno e provare lì a dare la spallata al sindaco uscente. Così non è stato: Bellaria è stato riconfermato con il 60% dei voti.

Ma c’è un dato interessante che emerge dagli scrutini appena conclusi: le tre liste civiche a supporto dell’amministrazione in carica superano il Partito Democratico, primo partito in città al 25,64%. Somma Civica è al 11,84%, Sinistra per Somma al 11,19% e Somma al Centro al 10,97%.

Claudio Brovelli di Sinistra per Somma – la lista più radicale nel fronte ampio di Bellaria – ha sottolineato come questa sia «una vittoria di tutta la coalizione, oltre che del candidato sindaco. A Somma Lombardo gli elettori considerano le persone, prima dei simboli». A Maddalena la lista ha quasi raggiunto la Lega con un solo voto in meno (80, contro gli 81 del Carroccio).

Importante – e inaspettata – anche la doppia cifra ottenuta da Somma al Centro, presieduta dal presidente del Consiglio comunale Gerardo Locurcio. «È un ottimo risultato, non ce lo aspettavamo» ha dichiarato a caldo Locurcio dal seggio di Mezzana.