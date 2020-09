Quattro nuovi positivi a Bardello. Il sindaco: “Abbiamo eguagliato i casi avuti durante la pandemia”

Sono quattro i nuovi positivi nel comune di Bardello. Ne dà notizia il sindaco Luciano Puggioni che scrive alla comunità: « Dopo un periodo di tregua e relativa tranquillità, Ats Insubria ci ha comunicato 4 casi positivi al Covid 19. In un un breve lasso di tempo abbiamo eguagliato il totale dei contagiati avuti nel periodo di pandemia».

I sindaco assicura che sono state messe in campo le misure di contenimento e tracciamento dei contatti. Puggioni fa un riferimento a quanti pensano che sia possibile abbassare la guardia, non mettendo in pratica le regole consigliate dalle autorità sanitarie.