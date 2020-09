Spari nella notte a Samarate, in manette pregiudicato di Gallarate

Due spari nel buio davanti all’abitazione di una famiglia di Samarate hanno turbato il sonno dei residenti di una via della cittadina, nella notte tra domenica e lunedì. Per quei due colpi di pistola, sparati in aria, è finito in manette un pregiudicato 47enne, residente a Gallarate, fidanzato della figlia dei proprietari dell’abitazione davanti alla quale è avvenuto il fatto.

Non appena ricevuta la segnalazione i Carabinieri della stazione di Samarate si sono messi subito al lavoro dopo aver ricostruito i fatti antecedenti all’intimidazione. In poco tempo si è risaliti al possibile autore, il genero mal digerito dalla coppia, rintracciato poco dopo a Gallarate, nella sua abitazione. Alla base dell’azione intimidatoria ci sarebbero proprio gli screzi col suocero che non accettava la relazione tra lui e suo figlia.

Dalla successiva perquisizione è emerso che l’uomo deteneva in casa pezzi di armi artigianali perfettamente funzionanti tra i quali un fucile ad aria compressa modificato con percussore e silenziatore, perfettamente funzionante, proiettili, una pistola scacciacani e canne prive di matricola pronte per essere assemblate ed utilizzate.

Per lui sono scattate le manette per minaccia aggravata, detenzione e fabbricazione di armi illegalmente detenute. Il pregiudicato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria bustocca.

Il comandante della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio Annamaria Putortì