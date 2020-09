Trenord conferma il treno degli studenti per Varese

Trenord conferma il “treno degli studenti” al mattino: la corsa 23002, reintrodotta giovedì scorso, viene infatti ora inserita stabilmente in orario “nei giorni da lunedì a sabato”.

La questione era stata sollevata alla vigilia dell’inizio della scuola, su VareseNews, da chi abita nei paesi tra Gallarate e Varese, quelli serviti dalla linea S5: l‘orario “caricato” online infatti non prevedeva più la corsa 23002, quella che arrivava a Varese alle 7.17 e che consentiva agli studenti di arrivare in tempo per le lezioni. Trenord era corsa ai ripari promettendo una corsa aggiuntiva, che è stata inserita all’interno della maglia di cadenzamento di un treno ogni mezz’ora.

A partire dal 17 settembre è stato in effetti riattivato il treno 23002, in partenza da Gallarate alle 6.50 e arrivo a Varese alle 7.17, con fermata nei popolosi paesi della zona (Cavaria con Premezzo, Jerago con Orago, Albizzate, Gazzada Schianno).

Oggi la conferma di Trenord: la corsa ritorna in orario regolarmente.