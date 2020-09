Tributi ai Pink Floyd e Laura Pausini da iComHub a Turate

I music Live da iComhub non si fermano, anche il prossimo weekend le serate saranno all’insegna di tributi e musica dal vivo.

Nel locale di via Varesina 1 a Turate venerdì sera (25 settembre) i Learning to Floyd presentano una serata dedicata ai successi della band inglese, sabato sera (26 settebre) medley dei grandi successi italiani e domenica sera (27 settembre) tributo a Laura Pausini. Aperitivo, Cena o Dopocena? Scegli tu!

Venerdì 25: Learning to Floyd – tributo Pink Floyd alle ore 21:00

Sabato 26 Settembre: Taglionetto – Medley Italiani alle ore 21:00

Domenica 27 Settembre: Simili – Tributo Laura Pausini alle ore 21:00

Tutte le date prevedono: aperitivo, cena o consumazione obbligatoria a €8 durante i concerti.

18:00 – 19:00 / Hora Feliz. Aperitivo €7 con 2 drink e stuzzicheria (per persona) 19:00 – 21:00 / Cena 21:00 – 23:00 / Live Music e prima consumazione obbligatoria €8

Ven 02/10 THE ELITE BAND. ROCK DANCE ’80

Sab 03/10 THE STRANGERS. THE DOORS TRIBUTE BAND

Dom 04/10 ANDREW MC KENZIE. COUNTRY & ROCK AND ROLL

Ven 09/10 335 ACOUSTIC TRIO

Sab 10/10 POPUP. TRIBUTO LUCA CARBONI

Dom 11/10 DONKEYS FOREVER. ROLLING STONES TRIBUTE BAND

Ven 16/10 ELISA TRIBUTE BAND

Sab 17/10 7DAYS. THE POLICE & STING TRIBUTE BAND

Dom 18/10 LUIS LANDRINI

Ven 23/10 THE OREMA BAND. DAVID BOWIE TRIBUTE BAND

Sab 24/10 THE FLASHOVER. EASY LISTENING ROCK

Dom 25/10 KARAOKE CON MAURIZIO

Ven 30/10 AMALO. TRIBUTO A RENATO ZERO

Sab 31/10 LIBERA USCITA. TRIBUTO A LIGABUE