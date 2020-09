Ubi Banca, c’è solo la lista di Intesa per la nomina del cda e il comitato di controllo

L’assemblea dei soci di Ubi Banca, convocata per il prossimo 15 ottobre per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione, dovrà scegliere tra i nomi di quella depositata dal socio Intesa Sanpaolo, perché nessun’altra lista è stata presentata entro la scadenza del termine del 24 settembre.